УниКредит Булбанк удължава безтаксовия период за вноски на левове в брой

Банката отчита 80% ръст при вноските на каса в лева

11 авг 25 | 11:30
Иван Ватахов

С близо 40% е нараснала средната сума на вноските от индивидуални клиенти

Над 80% повече средства в брой са внесли физическите лица на каса в УниКредит Булбанк, през юни 2025 г. спрямо предходните месеци на годината, показват данните на банката. Аналогичен ръст се наблюдава и при сравнение с юни 2024 г. Същевременно средната сума на вноските от индивидуални клиенти е нараснала с близо 40%, съобщиха от банката.

В отговор на нарастващия интерес към услугата, УниКредит Булбанк удължава освобождаването от такси при вноските в брой от физически лица във филиалите до 30 септември 2025 г. Кампанията „Готови за еврото“ стартира през юни и в нейните рамки всички индивидуални клиенти на банката могат да внасят средства по собствена сметка на каса без такса, независимо от размера и броя на вноските за периода.

Готови за еврото е инициатива на УниКредит Булбанк

За същия период се премахва и таксата при депозит на банкомат в рамките на дневния лимит до 4000 лева. Освен това, всеки желаещ може да открие банкова сметка с включени основни услуги напълно безплатно, като за първите четири месеца не се начислява месечна такса за обслужване.

Борислав Генов от УниКредит Булбанк обясни защо банката удължава срока за безтаксов внос на средства в лева

„През последните два месеца забелязваме ясно засилване на внасянето на пари в брой в банката ни – знак, че хората активно се подготвят за преминаването към еврото. Не са само наши настоящи клиенти – към нас се обръщат и много нови, които търсят сигурност и надежден партньор в този важен преход и решават да внесат левовите си спестявания, така че те автоматично да бъдат превалутирани в евро на 1 януари 2026 г. Като банка с над 60-годишна история и стабилно присъствие на пазара, ние в УниКредит Булбанк сме тук за всеки - работим целенасочено, за да осигурим този преход да бъде плавен, сигурен и максимално удобен“ споделя Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк.

Подходяща алтернатива за свободните средства, съобразно индивидуалния профил и предпочитанията на клиента, е широката гама от инвестиционни решения, предлагани от УниКредит Булбанк като взаимни фондове, инвестиционни планове и застраховки.

В ход е информационната кампания на УниКредит Булбанк под надслов „Банка по европейски стандарт“, с която цели да информира и подкрепя клиентите и обществеността в процеса на преминаване към новата валута. В секцията „Важно за еврото“ на сайта на банката са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с приемането на еврото, а клиентите могат да получат допълнителна информация във всеки филиал на УниКредит Булбанк, както и чрез Центъра за контакт с клиенти.

