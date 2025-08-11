УниКредит Булбанк удължава безтаксовия период за вноски на левове в брой

С близо 40% е нараснала средната сума на вноските от индивидуални клиенти

Над 80% повече средства в брой са внесли физическите лица на каса в УниКредит Булбанк, през юни 2025 г. спрямо предходните месеци на годината, показват данните на банката. Аналогичен ръст се наблюдава и при сравнение с юни 2024 г. Същевременно средната сума на вноските от индивидуални клиенти е нараснала с близо 40%, съобщиха от банката.

В отговор на нарастващия интерес към услугата, УниКредит Булбанк удължава освобождаването от такси при вноските в брой от физически лица във филиалите до 30 септември 2025 г. Кампанията „Готови за еврото“ стартира през юни и в нейните рамки всички индивидуални клиенти на банката могат да внасят средства по собствена сметка на каса без такса, независимо от размера и броя на вноските за периода.

За същия период се премахва и таксата при депозит на банкомат в рамките на дневния лимит до 4000 лева. Освен това, всеки желаещ може да открие банкова сметка с включени основни услуги напълно безплатно, като за първите четири месеца не се начислява месечна такса за обслужване.

„През последните два месеца забелязваме ясно засилване на внасянето на пари в брой в банката ни – знак, че хората активно се подготвят за преминаването към еврото. Не са само наши настоящи клиенти – към нас се обръщат и много нови, които търсят сигурност и надежден партньор в този важен преход и решават да внесат левовите си спестявания, така че те автоматично да бъдат превалутирани в евро на 1 януари 2026 г. Като банка с над 60-годишна история и стабилно присъствие на пазара, ние в УниКредит Булбанк сме тук за всеки - работим целенасочено, за да осигурим този преход да бъде плавен, сигурен и максимално удобен“ споделя Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк.

Подходяща алтернатива за свободните средства, съобразно индивидуалния профил и предпочитанията на клиента, е широката гама от инвестиционни решения, предлагани от УниКредит Булбанк като взаимни фондове, инвестиционни планове и застраховки.

В ход е информационната кампания на УниКредит Булбанк под надслов „Банка по европейски стандарт“, с която цели да информира и подкрепя клиентите и обществеността в процеса на преминаване към новата валута. В секцията „Важно за еврото“ на сайта на банката са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с приемането на еврото, а клиентите могат да получат допълнителна информация във всеки филиал на УниКредит Булбанк, както и чрез Центъра за контакт с клиенти.

