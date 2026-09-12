Нов бизнес! Виртуална банка става и мобилен оператор
Компанията е планирала да обхване и други държави, но засега не съобщава кои са следващите
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Компанията е планирала да обхване и други държави, но засега не съобщава кои са следващите
Антената се намира между бургаските квартали "Рудник" и "Черно море"
Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани нелоялна практика на търговец, който е продал на свой клиент демонстрационен телефон за нов...
Vivacom подарява 4000 МВ мобилен интернет на максимална скорост за старта на 4G мрежата си. Промоционалният пакет +4G Start се предлага безплатно на к...
Общо 9 хил. лв. са задигнати от офиса на мобилния оператор в Пловдив. Той е разбит около 03.20 часа тази нощ. Крадците са задигнали металната каса съ...
Офис на мобилен оператор е обран в Пловдив. Той се намира на ул. "Княз Александър Първи", съобщава "Марица" и уточнява, че входната врата е напълно по...
Учат Siri да превръща гласовите съобщения в текстови Apple планира да стане виртуален мобилен оператор (Mobile Virtual Network Operator Ч MVNO). Комп...
Обезумял мъж е изпочупил с чук магазин "Виваком", намиращ се на бул. Тодор Каблешков и локалното платно на бул.Цар Борис III. Екшънът се разиграл окол...
София. Мтел пусна сателитна телевизия. Телекомът работи с по-големи от стандартните антени, които осигуряват постоянен сигнал дори и при бури във всяк...
На 3 юли 2014 г. беше осъществено вливане на Германос Телеком - България ЕАД в Космо България Мобайл ЕАД, което оперира на пазара в България под търго...
Елин Пелин. Мъж е задържан за вандалски прояви в офис на мобилен оператор в Елин Пелин. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-София. В районнот...