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Сменят шефовете на борсата

Сменят шефовете на борсата

София. От Съвета на директорите на Българска фондова борса да бъдат освободени Асен Ягодин, Васил Големански и Георги Български, искат от Министерство...

06 януари | 19:25
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