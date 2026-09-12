Инвестор.БГ изтъргуваха 89% от компанията на борсата

София. Сделки за 89% от капитала на Инвестор.БГ АД се сключиха на БФБ-София тази сутрин, като последната сделка бе при цена от 12,5 лв. за акция, коет...