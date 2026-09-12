БГ борсата изненада световните пазари със силен старт на годината
БФБ отчита рекордна активност и засилен интерес след еврозоната
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БФБ отчита рекордна активност и засилен интерес след еврозоната
Българският лев, независимо че е вързан към еврото чрез валутния борд, си носи своя риск
Фондовата борса завърши разнопосочно последната сесия от седмицата
През юни "Българска фондова борса - София" АД (БФБ) отчита 43 млн. лв. оборот, което е ръст с 63% спрямо същия месец на миналата година, показва анали...
Българските компании са стабилни и инвестират, каза Цветослав Цачев от "ЕЛАНА Трейдинг" Средната дивидентна доходност на Българската фондова борса (Б...
Оборотът с акциите на компаниите, включени в индекса SOFIX на Българската фондова борса, падна до рекордно ниски нива, показват изчисления на Investor...
София. Скок на акциите на Българска фондова борса с 55% прогнозират експертите на Карол Капитал Мениджмънт в анализ за регионалните капиталови пазари....
София. От Съвета на директорите на Българска фондова борса да бъдат освободени Асен Ягодин, Васил Големански и Георги Български, искат от Министерство...
София. Сделки за 89% от капитала на Инвестор.БГ АД се сключиха на БФБ-София тази сутрин, като последната сделка бе при цена от 12,5 лв. за акция, коет...