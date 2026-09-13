Над 10,6 милиона евро за интермодални оператори у нас
По процедурата могат да кандидатстват всички оператори на железопътни, речни, морски, логистични и спедиторски терминали
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По процедурата могат да кандидатстват всички оператори на железопътни, речни, морски, логистични и спедиторски терминали
Вицепремиерът увери инвеститорите в Пловдив, че фискалната дисциплина няма да удари българското производство
Само за 2026 г. финансирането в полза на Община Девин възлиза на 145 хиляди евро, като допълнително се отделят средства за въвеждане на дуално обучени...
Подкрепата е насочена към производители, преработватели и МСП
Крайният срок за подаване на заявления е 29.08.2025 г.
Преди дни доброволци от страната получиха екипировка за борба с пожарите
Първоначалната помощ до момента бе в размер на 2 500 лв.
Фермерите не одобряват предложението при доказана загуба да бъдат подпомагани
В изпълнение на проекта, през 2021 г. беше реализирана схема за подпомагане от НАП
Подпомогнатите в агросектора са двойно певече
В момента в страната се отчитат едни от най-ниските равнища на безработица
Кандидатстването за този вид подпомагане продължава до 15 октомври
България подпомага Република Северна Македония като финансира 7 проекта
Помощта е за компании за автобусни превози, засегнати от пандемията
Нова система на подпомагане
3 000 човека ще получат по 4 000 лв. за проект
Заявления се подават до 31.10 в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес
Решението на парламента за подпомагане на ТЕЦ-а е социалистическо, заяви Красимир Дачев
Благотворителен бал, организиран от фондациите "Мечта за дете" и "Супер БЕБЕ", тази вечер в гранд-хотел "Приморец" ще даде началото на информационнат...
Българска организация „Малки европейци" подема инициатива в подкрепа на народния певец Димитър Коларов от Петрич. В момента се търсят съмишленици, за...