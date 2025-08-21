Наближава крайният срок за приемане на документи по програма “Ин витро” на Община Казанлък

В Община Казанлък продължава подаването на документи за финансово подпомагане на нуждаещи се от процедури “Ин витро“.

Програмата обхваща семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на общината.

❗ Крайният срок за подаване на заявления е 29.08.2025 г. ❗

Документите се приемат в Центъра за административно обслужване на гражданите, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 ч., на Гише № 2.

В помощ на забременяване по методите на асистираната репродукция за своите граждани Община Казанлък работи вече дванадесета поредна година.

В бюджета на Общината за 2025 г. са предвидени средства в размер на 35 000 лв., което е с 5000 лв. повече от предходната година.

Подробности за критериите и необходимите документи могат да бъдат намерени на следния линк:

👉 https://www.kazanlak.bg/finansovo-podpomagane-za-in-vitro-protseduri

