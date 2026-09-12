Община Казанлък надгражда подкрепата за процедурите „Ин витро“
Програмата на община Казанлък е създадена през 2013 г.
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Програмата на община Казанлък е създадена през 2013 г.
Крайният срок за подаване на заявления е 29.08.2025 г.
Според лидера на „Възраждане“ е направен опит едни българи да бъдат противопоставени на други
До 6000 лв. става заплащането на една ин витро процедура
Не поставяме възрастова граница за семейства, които искат да се подложат на IVF лечение
15-20% от младите двойки са изправени пред репродуктивни проблеми
Медицинският център се нарежда сред топ клиниките в света
Фондация "ГРИЖА" дава формула за решаването на демографския проблем
Д-р Антон Баев, шеф на отдел "Асистирана репродукция" в МЦ "Афродита", прие наградата за най-добра ин витро клиника
Ние сме истинските патриоти, каза д-р Костадин Костадинов
МЦ "Афродита" е №1 по успеваемост в България
Целта ни е да наложим София сред най-развитите градове в света за регенеративна медицина до края на 2030 г, казва Вили Пеева-Пападопулу
Имунизацията е застраховка за успешна процедура, защитете себе си и бъдещото си дете
Оборудването и качеството на медицинската ни услуга са на световно ниво, казва един от най-добрите специалисти в България д-р Антон Баев
Община Сандански обяви прием на документи за финансово подпомагане на семейни двойки, кандидатстващи за ин витро процедури. Книжата може да се подават...
BILLA България и Фондация "Искам бебе" стартираха съвместна кампания за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в края на месец март. Инициа...
София Вергара иска да има дете от новия си съпруг - 39-годишния Джо Манганиело, но не крие факта, че няма да може да забременее по естествен път. 43-г...
Общинските съветници в Благоевград на своя сесия в петък гласуваха отпускане на средства от бюджета на общината за финансиране на процедури "ин витро"...
Четири двойки с репродуктивни проблеми от Враца са кандидатствали за финансово подпомагане от местната управа. Сумата, която общинският съвет отпуска...
За първи път Община Перник ще подпомогне финансово семейства с репродуктивни проблеми. Вече започна приемът на документи за финансово подпомагане на...