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Дават по 3 000 лв. за ин витро

Дават по 3 000 лв. за ин витро

Четири двойки с репродуктивни проблеми от Враца са кандидатствали за финансово подпомагане от местната управа. Сумата, която общинският съвет отпуска...

20 февруари | 16:10
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