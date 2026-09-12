Касова бележка превърна проверка на НАП в криминален сюжет
Собственик на обект рани данъчен и избяга с касовия апарат, но няколко часа по-късно полицията го намери
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Собственик на обект рани данъчен и избяга с касовия апарат, но няколко часа по-късно полицията го намери
Търговците няма да купуват нови фискални устройства
От началото на годината данъчните извършват масирани проверки на търогвските обекти в общинските пазари и тържища в града и са установили двама търгов...
Данъчни инспектори извършват проверки на театри, музей и концерти на територията на цяла Североизточна България с цел да се установи спазени ли са про...
Лотария с касови бележки ще има през 2016 г. Това е една от мерките, които са залегнали в новата стратегия за повишаване на приходите в бюджета и спра...
Сдружение отнесе глоба от 3000 лева за провеждане на изложба на кучета без касов апарат. Това реши Районен съд – Разлог, след като от неправителствена...
НАП ще следи касовите апарати на 3600 фирми в София София. Данъчни ще следят за укрити обороти в 3600 фирми в София. Националната агенция по приходит...
София. Машините, от които си купуваме кафе, сандвичи или играчки, няма да дават касови бележки. Това предвижда проект за промяна на Наредбата за регис...