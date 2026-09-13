Касова бележка превърна проверка на НАП в криминален сюжет
Собственик на обект рани данъчен и избяга с касовия апарат, но няколко часа по-късно полицията го намери
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Собственик на обект рани данъчен и избяга с касовия апарат, но няколко часа по-късно полицията го намери
Войната срещу простака е винаги с намален отбор
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Продавач в лафка за цигари, алкохол и ваучери за мобилни оператори бе обран до шушка след пиянски запой с клиенти. 22-годишният Деян Дончев, който про...