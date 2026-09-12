Венета Райкова изненада всички. Обяви бас за 100 000 лева
Отправи голямо предизвикателство на феновете си
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Отправи голямо предизвикателство на феновете си
Феновете й са в недоумение
Не е за вярване какви промени е направила по себе си красавицата
Стара снимка от времената, когато бяха почти натурални
През 2022 г. институцията осъществи 288 финансови одита на годишните финансови отчети на бюджетните организации
Ще бъде коригирана и избирателна активност, която също беше публикувана във вчерашният ден
Фенове недоволни от новата визия на актрисата
НАП ги информира персонално за допуснатите неточности, остават 3 дни за корекции
Скандалният учебник за 3 клас по "Човек и общество" най-вероятно ще бъде коригиран с листовки. Това съобщи просветният министър Румяна Коларова. Тя до...
Поне 320 млн. лв. ще са финансовите корекции през първия програмен период на европомощта. Това стана ясно на първата тематична кръгла маса за намаляв...
София. "Понякога размерите на финансовите корекции надвишават бюджета на дадена община, но когато общините са имали смелостта да направят такъв проект...
София. На Столична община са наложени корекции за 7 проекта, които изпълняваме по Оперативна програма „Околна среда". Категорично не сме съгласни с на...