Венета Райкова изненада всички. Обяви бас за 100 000 лева

Венета Райкова отправи предизвикателство към всички свои фенове

"Искам да се хвана на бас за 100 хиляди, с всеки който твърди, че имам операция на лицето, лифтинг, мезоконци, или филъри", обяви Венета

В понеделник Жени Калканджиева провери в ефир и каза, че нямам. За да стане още по-точно, предложих, в нейно присъствие - цяла седмица, всеки разбирач, който пише анонимно, да дойде в студиото в ефир да провери лицето ми. Никой не дойде, продължи водещата на "Преди обед" по бТВ.

С това темата за лицето ми приключва, отсече тя.

И предложението за бас за 100 хиляди също. Аз съм жена на 51 години, казвала съм и преди и не е тайна - имам единствено ботокс в челото и устни. Бъдете живи и здрави, сложи точка Райкова.

