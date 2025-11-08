Венета Райкова с признание за таен любовник

Телевизионната водеща Венета Райкова предизвика истински фурор в социалните мрежи, след като сподели изненадващи подробности от личния си живот в Instagram. В отговор на въпроси на свои последователи, свързани с популярното ѝ предаване „Горещо“, тя разкри неочаквана истина, предава Woman.bg.

„Не, не съм спала с Пешко!“

Запитана дали е имала интимни отношения с колегата си от „Горещо“ – Пешко, Венета беше категорична:

„Питат ме дали съм спала с моя колега Пешко! Просто тоя въпрос… Не, не съм спала!“, пише "България днес".

Тайна любовна афера

В следващо стори Венета призна, че все пак е имала интимни отношения с друг колега – не от „Горещо“, а от друго телевизионно предаване:

„Спала съм с друг човек, с който съм работила в друго предаване. Не е било просто спане – имахме тайна любовна афера. С кого е била – няма да кажа.“

С това признание водещата остави последователите си да се чудят коя е загадъчната фигура от нейното минало.

