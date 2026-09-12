Маунт Ръшмор с пети президент! Тръмп извади стара своя идея
В Трут соушъл той сподели изображение, което го поставя редом до четиримата лидери, символизиращи историята на САЩ
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В Трут соушъл той сподели изображение, което го поставя редом до четиримата лидери, символизиращи историята на САЩ
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