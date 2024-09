Красавица от "Барби" става лице на любим парфюм

Актрисата Марго Роби е новото лице на емблематичния аромат Chanel №5 на модната къща. Звездата от "Барби" е посланик на френската марка от години, а преди това е водила кампании за парфюма Chanel Gabrielle.

"Мисля, че Chanel №5 е един от най-емблематичните аромати в света. Невероятно е да бъда част. Има толкова впечатляващи жени, които са били свързани с аромата през годините. За мен е голяма чест да се присъединя към този дълъг списък от таланти", заяви Роби.

Впрочем тя не е първата актриса, която е лице на Chanel №5. Никол Кидман, Марион Котияр и Катрин Деньов също са стояли начело на емблематичния парфюм.

Иначе в кампанията, озаглавена See you at 5, Роби си партнира с Джейкъб Елорди, известен от сериала "Еуфория". В интервю пред Harper's BAZAAR Марго призна, че за нея щастието има мирис на дъжд и гръмотевични бури. "Това, което най-много ми липсва вкъщи, са гръмотевичните бури. Затова, когато усетя дъжд, се чувствам сякаш съм си у дома."

При обявяването на звездата за лице на Chanel №5 луксозната къща отбеляза ролята й на актриса и продуцент, "откриваща и защитаваща женски истории". "Марго Роби е жена, която е решила да създаде условия за собствените си постижения, като винаги е имала предвид желанието да разказва истории, носени от силни женски фигури", се казва в изявлението на френската модна къща. "Кариерата й като актриса и продуцент е впечатляваща, аурата й е неустоима, а харизмата й е едновременно мощна и спокойна. Всичко това резонира по всякакъв начин с уникалния характер на емблематичния №5."





Вижте всички актуални новини от Standartnews.com