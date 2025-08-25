Уилям и Кейт няма да направят това, когато той стане крал

Принц Уилям и Кейт Мидълтън се готвят за значима промяна в живота си, която ще се случи до края на годината.

Те ще напуснат настоящия си дом - имението Adelaide Cottage и ще се преместят в друго в съседство - Forest Lodge. В момента в него текат ремонтни дейности, а плановете на двойката са това да бъде техният постоянен дом, вероятно и завинаги.

И да, принцът и принцесата на Уелс нямат намерение отново да сменят адреса си, когато застанат начело на монархията. Това може да е изненадващо за някои, а за други не толкова, защото съпрузите винаги са търсили най-вече спокойствие и уединение, както и възможността да водят максимално нормален живот с трите си деца.

Затова и двамата най-вероятно ще се откажат от опцията да пребивават в Бъкингамския дворец, когато принц Уилям стане крал.

Така мисли и кралският биограф и експерт Робърт Лейси. За него нежеланието да живеят в огромната сграда в центъра на Лондон далеч не е изключение, защото и предишни крале са я възприемали по-скоро като офис, а не като място, където могат да живеят да се чувстват комфортно.

Лейси също така твърди, че след официалната си коронация, принц Уилям ще се отнася към Бъкингамския дворец по "прагматичен" начин. И той, заедно със съпругата и трите му деца, ще продължават да търсят и намират спокойствие във Forest Lodge - имението, което припознаха като своя постоянен и "вечен" дом, пише Marie Claire, предава lifestyle.bg.

Според кралския биограф, дворецът така и не се е справил успешно с целта да превърне Бъкингам в действителна резиденция на британския монарх.

И припомня, че когато покойната Елизабет Втора се е възкачила на престола, никой не е влизал в сградата. А тя е успяла да го превърне в наистина популярен сред обществеността, отваряйки части от него за посетители.

"Това го превръща от впечатляваща, но може би празна фасада, която отговаря на начина, по който функционира конституционната монархия", обясни Лейси. Явно именно това е и усещането на принц Уилям и Кейт Мидълтън, а то е в разрез с желанието им да създадат топла семейна среда за техните деца. Затова изборът вече изглежда е направен.

