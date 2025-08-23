Хит от соца се превръща в нова атракция

Нова атракция в Югозападна България
Автобус "Чавдар", съхраняван затворен в гараж от времето на социализма насам, но напълно реставриран, ще бъде подвижно пространство за култура в три български града от Югозападна България - Кюстендил, Сандански и Петрич.
Историческият автобус ще осигури и алтернативно пространство за прожекции на късометражни документални филми.
Той ще се превърне в кино-лаборатория за подрастващи таланти и кино ентусиасти.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com