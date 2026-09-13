Истински символ на соца започва нов живот
Хотелът има нов собственик
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Хотелът има нов собственик
Какво реши Атанас Зафиров
Имаше много закачки в мрежата
Забраненият плод проби желязната завеса
Как преименуваха рафинерията
Какво ще се случи със земята под съоръжението
Историческият автобус ще осигури и алтернативно пространство за прожекции на късометражни документални филми
Рецептата за вкусен кадаиф с орехите
Съдбата на "Бронз" става ясна на 16 май
На Запад тази политическа система се споменава често
Документалната сага е за живота и смъртта на първата дама от соца
Преди две-три години едно социологическо проучване искаше да установи какво знаят младите за годините на тоталитаризма. И - изненада - оказа се, че вс...
Туристите умират за селфи с Ленин, Сталин и Че Гевара "Ауууу!", "Супер!", "Ха, соцът се е върнал" - това са само част от възклицанията на посетителит...
Снимки: БГНЕС
Местен референдум за бъдещето на паметниците от времето на комунизма в София поискаха от Реформаторския блок. Инициативата бе обявена днес по време на...
София. Двадесет и пет години след началото на демократичните промени в България, колективната памет за социалистическа България постепенно избледнява,...
В началото на ХХI век българското общество все още е разделяно в оценката си за най-новата ни история и особено за събитията, последвали 9 Септември 1...
Стара Загора. Много повече социалисти и симпатизанти на лявата идея в сравнение с миналата година очакват домакините на традиционния събор на Бузлуджа...
Сънародниците на Кастро де юре имат зелена светлина за западна кола, де факто обаче - не
От години поддръжниците на дясното у нас винят поколението на дядовците ни, че живее с носталгия по Живков. Че евтините почивки на бунгало и билетчето...