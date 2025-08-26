Исторически МОЛ от соца влиза в тежка сделка

Очертава се сделка с легендарен обект от времето на социализма у нас.

Земята под РУМ „Велека“ ще се продаде на потребителска кооперация НАРКООП, реши току-що Общинският съвет на Бургас след продължителна дискусия, продължила близо два часа. Цената бе завишена от първоначално предложената – 5,81 млн.лева за 4439-те кв.метра, които реално са три УПИ-та в сърцето на комплекса, пише Флагман.

Те са частна общинска собственост, а сградата върху тях, която е известна като „първият бургаски мол“, е построена през 80-те и е собственост на потребителската кооперация.

Както Флагман.бг писа, плановете са старото здание, което в интерес на истината е в окаян вид, да се събори и да се издигне 9-етажна многофункционална сграда.

Живко Димитров, директор на дирекция „Общинска собственост“ подчерта, че подобни общински имоти не носят никакви активи на Общината – нито може да се влезе във владение, нито да се направи каквото и да е било, без разрешение от собственика на сградата. Заради това най-добрият вариант е да се продадат, за да се осигури актив за други дейности.

Общинският съветник от КОД-Български възход Георги Кузманов бе човекът, който предложи да се завиши продажната цена с 50 евро на кв.метър или общо 221 хил. евро за целия парцел. (обща цена 5,81 млн.лева)

Георги Маринчев от ГЕРБ подчерта, че Общината притежава земята, но не може да има никакви ползи. „Само с това решение, ще осигурим над 5 млн.лева допълнителни приходи, които не са включени в бюджета. Забавно ми е, когато чувам някои колеги да говорят, че сега ГЕРБ били в управлението и сме можели да поискаме пари. На тези хора бих припомнил, че 4 години вие управлявахте, но Бургас не видя абсолютно нищо, не докарахте един лев тук“, каза Маринчев.

„Няма икономическо обяснение да държим един мъртъв актив, от който могат да влязат средства в общинския бюджет, за да финансираме детски градини, паркинги и инфраструктура. В момента дори данъци не вземаме“, заяви от своя страна Станимир Апостолов, зам.-кмет по бюджет и финанси.

„Предлагам на нашите съграждани, които живеят в Изгрев да бъдат премахнати едни грозни стари постройки, които не носят финансови приходи на Общината. Надявам се, че съвременното строителство и архитектурни правила дават възможност за изграждане на една нормална инвестиция“, подчерта в края на разискването председателят на ОбС Михаил Хаджиянев.

