Стана ясно актуалната позиция на Русия относно среща между президентите Путин и Зеленски в скоро време.

В ексклузивно интервю, записано в петък, министърът на външните работи Сергей Лавров заяви пред предаването “Meet the Press“ по NBC News, водено от Кристен Уелкър, че не е планирана среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски. Лавров даде отговор и на още ключови въпроси – включително гаранциите за сигурност за Украйна и териториалните спорове, които остават нерешени.

Путин “е готов да се срещне с президента Зеленски, при условие че тази среща наистина ще реши нещо“, каза руският външен министър, но подчерта, че “да се ​​срещнем, за да има Зеленски още една възможност да бъде на сцената, не е това, което смятаме за полезно.“

“Те казват: “Не можем да позволим поражението на Украйна. Не можем да позволим на Русия да спечели.“ Те говорят по следния начин: победа, поражение и така нататък“, на мнение е руският дипломат и добавя: “Зеленски каза “не“ на всичко. Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?“

Лавров, чиято страна започна мащабно нахлуване в Украйна през 2022 г., твърди, че Русия е “предлагала няколко пъти мирно решение на дипломатическа основа“.

Русия не желае да обсъжда отказването от 20% от окупираната от нея Украйна и настоява Украйна да остане необвързана и невъоръжена. Когато Уелкър го попита дали Русия наистина е нахлула в Украйна, Лавров отказа да използва термина, вместо това използва предпочитания от Русия израз “специална военна операция“.

Лавров призна, че Украйна “има право да съществува“, но каза, че трябва “да пусне хората да си тръгнат“.

Путин отдавна твърди, без доказателства, че Киев е извършил геноцид срещу рускоговорящи в източния Донбас, почти целият регион на Украйна, който сега окупира неговите сили.

Русия няма “никакъв интерес към териториите“, каза Лавров, но е загрижена за хората, които се идентифицират като етнически руснаци, “които живеят на тези земи, чиито предци са живели там векове наред“.

По-голямата част от международната общност отхвърля идеята, че Украйна потиска руския език и култура, и казва, че Русия е започнала нахлуването си под фалшив претекст.

