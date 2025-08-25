Древна християнска находка цъфна на най-неочаквано място

Археолози откриха цял 1400-годишен гипсов кръст

по време на разкопки в Обединените арабски емирства, съобщава Live Science.

Отбелязва се, че християнският символ окончателно доказва, че редица къщи, открити преди десетилетия, са били част от манастир.

„Това е много вълнуващ момент за нас. Никога не сме имали конкретни доказателства, че са били обитавани от християни“, каза Мария Гаевска, археолог в Министерството на културата и туризма на Абу Даби.

Интересното е, че през 1992 г. на остров Сир Бани Яс, разположен на 170 километра югозападно от Абу Даби, са разкопани девет малки къщи с дворове. Наблизо

археолози открили църква и манастир, датиращи от VІІ-VІІІ век от н.е.

Все още обаче не е ясно дали тези къщи са били свързани с монашеското селище.

Тази година археолозите се завърнаха в Сир Бани Яс, за да продължат разкопките. В двора на една от къщите те откриха формована плакета във формата на християнски кръст, дълга почти 30 сантиметра. Гаевска каза:

„С този кръст вече доказахме, че тези къщи са били част от християнско селище.“

Тя каза, че старши монаси вероятно са живели в тези къщи, оттегляйки се и молейки се, преди да се съберат отново в манастира със своите братя и сестри.

Според пресслужбата на Абу Даби,

Сир Бани Яс е бил само едно от многото християнски места за поклонение в региона през този период.

Християнството се е разпространило в Персийския залив между четвърти и шести век, преди пристигането на исляма през седми век. Мюсюлмани и християни са живели в Сир Бани Яс, докато манастирът е бил изоставен през осми век.

„Новите разкопки ни помагат да разберем по-добре начина на живот и взаимоотношенията, които са свързвали жителите на острова с околните региони“, каза Хагер Хасан Алменхали, археолог в Министерството на културата и туризма на Абу Даби.

