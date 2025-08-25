Голяма държава откри несметно находище на злато и сребро

Проектът Санта Ана в Колумбия започва да разработва изключително богато находище на сребро и злато,

съобщава Earth.com.

Позовавайки се на доклад на Outcrop Silver & Gold, изданието отбелязва, че находището Морена има изключително плътно съдържание на благородни метали. Изследователите са установили, че

рудата съдържа около 1877 грама сребро на тон и 4,26 грама злато на тон.

Това са много високи стойности, тъй като типичните съдържания могат да бъдат под 100 грама сребро на тон или няколко грама злато. И дори при такива стойности е изгодно да се продължи разработването на находището. А жилата Морена може да даде тласък за преосмисляне на правилата за добив на злато и сребро.

Това е шестото висококачествено откритие за проекта Санта Ана.

Геологията играе важна роля за бъдещия успех на сондажите в този район.

Вената Морена има благоприятни за добив ъгли на простиране от 220 до 230 градуса и наклон от 45 до 75 градуса.

Трябва да се добави, че проектът Санта Ана се намира в историческия квартал Марикита, където записи за минна дейност датират поне от 1585 г. Архивни материали изобразяват активно развитие в местните мини през деветнадесети век, подчертавайки дългата минна традиция в района.

Районът съдържа епитермални сребърни и златни жилки, вид находище, известно с тесните си жилки, но с много високо съдържание на руда и силен структурен контрол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com