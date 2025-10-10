Учени намериха злато за 100 000 квадрилиона долара. Ето къде е

През октомври 2023 г. НАСА стартира мисия към астероид 16 Психея, гигантски космически обект, богат на злато и метали, който обикаля между Марс и Юпитер.

Смята се, че съдържа

благородни метали на стойност приблизително 100 000 квадрилиона долара

и вече се е превърнал в символ на колосалните ресурси, скрити отвъд Земята. Въпреки това, никой все още не се опитва да го добива, съобщава The Daily Galaxy.

Добивът в космоса остава недостижима мечта, въпреки технологичния напредък и нарастващия интерес от страна на частните компании.

Златният гигант е на видно място

Астероидът 16 Психея е с диаметър над 226 километра и според учените може да е откритото ядро ​​на разпаднала се протопланета. За разлика от скалистите астероиди, се смята, че Психея е съставен предимно от желязо, никел и редки метали като платина и паладий, които са жизненоважни за електронната и автомобилната промишленост.

Въпреки прекомерната си „очаквана цена“, мисията Psyche на НАСА не е насочена към добив на ресурси. Учените искат да разберат как се формират вътрешните слоеве на планетите, а Психея предлага уникална възможност за изучаване на метално тяло, което може би някога е било сърцето на млада планета.

Извличането е възможно, но все още не е осъществимо.

Техническите бариери пред добива на астероиди са по-ниски, отколкото много хора си мислят, казва планетарният физик Филип Мецгер от Университета на Централна Флорида.

„Единствената разлика между добива на астероид и на Земята е необходимостта от оборудване, което може да издържи на ниска гравитация и високо радиационно облъчване“, каза той.

Инструменти и роботи, способни да работят в космоса, вече са разработени и тествани в лаборатории.

Въпреки това, по скалата за технологична готовност (TRL) на НАСА, която оценява колко близо е една технология до внедряване, оборудването за добив на астероиди в момента е между нива 3 и 5. За да започне реална мисия, е необходимо да се достигнат нива 6-7, което означава, че системите трябва да бъдат тествани в условия, възможно най-близки до космическите.

„Технологията трябва да бъде доведена до ниво 6 или 7, преди да можем да говорим за полети. Основното нещо, което ни липсва в момента, е финансирането“, отбеляза Мецгер.

Частният сектор навлиза в орбита

Докато правителствените агенции се фокусират върху научни изследвания, частни компании като AstroForge и TransAstra вече разработват системи за бъдещ добив на космически ресурси. Те обаче са изправени пред финансови и логистични предизвикателства.

Проф. Кевин Кенън от Минното училище в Колорадо заяви, че

доставянето на метали до Земята може да е икономически нецелесъобразно.

Той определи идеята като „съмнителна от икономическа гледна точка“ поради колосалните разходи за мисията и намаляващата пазарна стойност на някои метали, включително металите от платиновата група.

Вместо това, експертите смятат, че използването на ресурси директно в космоса предлага по-обещаваща алтернатива. Например астероиди, съдържащи вода, биха могли да бъдат превърнати в ракетно гориво чрез разделяне на водата на водород и кислород, а металите биха могли да бъдат използвани за изграждане на спътници и орбитални структури, без да се изпращат материали от Земята.

