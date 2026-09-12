Денят, в който една прислужница разрови небето и промени света
Каролила Хершел има огромен принос в развитието на астрономията
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Каролила Хершел има огромен принос в развитието на астрономията
Тази сума надвишава стойността на цялата световна икономика
Ново проучване на астрономи
Откритата през август кометата Нишимура ще бъде най-близо до Земята след седмица
Има и удобни метеорологични условия за любителите астрономи с телескоп
Кадрите са уловени за три часа
Бургас. Малко повече от час ще летят по морето корабите с подводни криле от Бургас до Варна. Кометите между двата града тръгват от Бургас на 1 юли. Мо...
Бургас. След дългогодишна пауза отново ще бъдат възстановени „комети" от Бургас до Созопол и Несебър. Услугата "бърз морски превоз" ще започне да дей...