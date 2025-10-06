Първият музей на инвестиционното злато у нас отвори врати в Пловдив

Пловдив вече има своя златен пазител – буквално и символично. На 3 октомври там бе открит първият в България музей, посветен на инвестиционното злато – „Пазител на стойност“. Проектът, дело на компанията Tavex и нейния основател Макс Баклаян, съчетава история, образование и култура, превръщайки се в нова притегателна точка за жителите и гостите на града.

Златният дебют на Пловдив

Лентата бе тържествено разрязана от Макс Баклаян – основател и изпълнителен директор на Tavex, Мейлис Атонен – главен дилър на Tavid Group, Куртулуш Таскале Диамандопулос – директор „Централни банки и публична политика“ към Световния съвет по златото (World Gold Council) и заместник-кмета на Пловдив – Иван Стоянов.

Церемонията постави началото на уникален за страната проект, който съчетава история, образование и култура. На следващия ден – 4 октомври, централната част на Пловдив се превърна в истински златен форум. Стотици посетители се срещнаха с представители на World Gold Council, както и на водещите международни рафинерии и монетни дворове Valcambi, Royal Mint, Argor-Heraeus и Nadir.

Гражданите имаха възможност да разговарят с тях, да участват в игри с награди, да получат подаръци и да разгледат първи експозицията на музея. Атмосферата бе празнична и вдъхновяваща, а събитието показа на практика, че инвестиционното злато може да бъде не само финансов актив, но и културен мост между миналото и бъдещето.

Историята на стойността оживява

„Създадохме „Пазител на стойност“, за да покажем историята на парите по нов, интерактивен и вдъхновяващ начин,“ сподели Макс Баклаян. „Това е място, където миналото оживява, а хората могат сами да открият защо златото остава символ на стойност и стабилност.“

Разположен на ул. „Княз Александър I“ №2, точно над Римския стадион, „Пазител на стойност“ предлага интерактивно пътешествие през историята на парите – от първите монети и разменни средства до съвременния финансов свят. Експозицията е замислена не просто като музей, а като образователен център, който свързва поколенията чрез темата за стойността – във времето, икономиката и човешкото доверие.

Проектът на Tavex вписва България на картата на страните, в които инвестиционното злато има своя собствен дом, отворен за публиката, и поставя Пловдив в центъра на европейския разговор за културата на парите и тяхната история.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com