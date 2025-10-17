Зеленски влезе в Белия дом. Първи думи на Тръмп

Срещата на президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски започна с половинчасово закъснение без специални изявления за пресата. Това е третата им среща в Белия дом от началото на годината.

Тръмп поздрави Зеленски на вратата с ръкостискане.

"Мисля, че изглежда страхотно в якето си", каза президентът на САЩ за облеклото на госта. Зеленски пристигна на срещата в строго черно яке и черна риза.

Украинският лидер се усмихна, когато беше поздравен от Тръмп, а президентът на САЩ вдигна юмрук във въздуха, позирайки пред камерите. Лидерите си размениха няколко думи, преди да влязат вътре.

Един репортер успя да попита Тръмп дали вярва, че може да убеди Путин да сложи край на войната в Украйна. "Да, можем", отговори президентът.

Руско-американската среща на върха, планирана за следващите две седмици в Будапеща, ще бъде двустранна, каза Тръмп. Въпреки това той заяви, че Володимир Зеленски ще бъде в постоянна връзка по време на тази среща.

Преговорите между президентите на Украйна и САЩ включват темите за подкрепа за Киев, оръжия, преговори с Русия, а акцент ще е възможността за прехвърляне на ракети "Томахоук" с голям обсег на Украйна.

Делегация, водена от украинския премиер Юлия Свириденко, е във Вашингтон от началото на седмицата и проведе редица преговори, включително с Raytheon и Lockheed Martin - производители на Tomahawk, Patriot, HIMARS и F-16.

Президентът на САЩ по време на среща със Зеленски планира да обсъди възможността за преговори между Киев и Москва на ниво лидери, каза прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

Според нея Тръмп и Путин са обсъдили потенциална среща в Будапеща, а американският президент ще повдигне този въпрос по време на разговорите със Зеленски.

По-рано Зеленски многократно отбеляза, че е готов да се срещне с Путин, но инициативата беше блокирана от Кремъл.

Преди срещата си с украинския президент Тръмп проведе двучасов разговор с Владимир Путин вчера. Разговорът се състоя по искане на Кремъл. Страните се споразумяха да проведат среща на върха в Унгария до две седмици.

Според Тръмп срещата ще бъде подготвена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров. Американската делегация ще включва още вицепрезидента Джей Ди Ванс и специалния пратеник Стив Уиткоф.

Тръмп каза, че целта на срещата е "опит да се сложи край на тази безславна война", но не разкри подробности за предстоящите преговори.

Отделно ръководителят на Белия дом направи нееднозначно изявление за Томахоук. Според него САЩ разполагат с много от тези ракети, но самата страна се нуждае от тях и резервите не могат да бъдат изчерпани. По-рано обаче той заяви, че решението за доставка на "Томахоук" на Украйна вече е "действително взето".

Кремъл заяви, че днес Путин е разговарял с унгарския премиер Виктор Орбан за подготовката на срещата на върха, за която се твърди, че "вече е започнала". Проруският унгарски правителствен глава веднага се съгласи да бъде домакин на срещата.

Преди посещението си в САЩ Зеленски разговаря с Тръмп два пъти по телефона - те обсъждаха противовъздушната отбрана, "Томахоук" и руските удари по енергетиката.

Междувременно Киев обърна внимание на факта, че дори обсъждането на възможните доставки на "Томагавк" вече е повлияло на позицията на Москва.

"Езикът на силата и справедливостта определено ще работи в Русия. Вече виждаме, че Москва бърза да възобнови диалога едва след като научи за "Томахоук", каза Зеленски.

Самият президент на Украйна и неговият екип, според Axios, при пристигането си в САЩ, са били доста изненадани от изявлението на Тръмп за разговор с Путин и споразумение за среща в Унгария.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com