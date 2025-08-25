Община подарява бездомничета на четири лапи

Всеки може да стане част от инициатива по осиновяване на домашен любимец, ако не държи той непременно да е с чистокръвно потекло и от сой.

Кампанията е част от мерките на община Асеновград, която осъществява заедно с пловдивския приют, за намаляване популацията на безстопанствените кучета.

Осиновителна кампания стартира от следващия месец. Желаещите, които искат да се сдобият с домашено куче, могат да го направят в три поредни съботи от септември – на 13-ти, 20-ти и 27-ми, от 08:00 ч. до 14:00 ч. Служител от Зооветеринарния комплекс ще посрещна посетителите и ще ги запознава с бездомните животни, които си търсят дом и хора, които да обичат.

Бъдещите осиновители ще могат веднага да си вземат кучето, след проведен разговор с тях. Всички животни в Зооветеринарния комплекс са кастрирани, обезпаразитени и чипирани, както и освободени от общинска такса.

Целта на инициативата е повече кучета да намерят своя любящ стопанин, който да ги осинови. Единственото задължение на новия собственик ще е само да го регистрира в общината, където живее.

Единственото пък, от което имат нужда четириногите са, хора които да обичат и да бъдат обичани.

