Това ли е истинското лице на Христос? Изкуствен интелект го възстанови /ВИДЕО/

Видео с изкуствен интелект (ИИ), базирано на един от най-известните религиозен артефакти - Торинската плащеница, разкри как може да е изглеждал Христос. Плащеницата от Торино е древен саван, в който християните вярват, че е било увито осакатеното тяло на Исус, след като той умира на кръста.

Снимки на плата бяха въведени в Midjourney, генератор на изображения с изкуствен интелект, който след това създаде реалистично изображение и видео на Христос, който мига, усмихва се и се моли, както може би някога е направил преди разпъването около 33 г., пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail), цитирано от vesti.bg.

Клипът беше публикуван в социалната мрежа X, където потребителите призоваха да бъде рекламиран като „истинското лице на Исус“.

The true face of Jesus brought to life from the shroud? It's amazing to think. pic.twitter.com/Uel5tjasly

Други обаче посочват, че технологията е направила Исус да изглежда бял, докато в действителност, като мъж от Близкия изток, би трябвало да има по-тъмен тен.

„Невъзможно, защото той прилича на мен, а аз съм норвежец“, коментира публикацията потребител на X.

Д-р Мередит Уорън, старши преподавател по библейски и религиозни изследвания в Шефилдския университет, каза по-рано, че докато Исус е широко представян като кавказец, той „би имал кафява кожа, кафяви очи, като местното население“. Д-р Уорън смята, че най-доброто представяне на това как може да е изглеждал Исус идва от портретите на египетските мумии.

Тези картини са направени на мъже, починали между 80 и 120 г. сл. н. е. в подобна част на света като Исус. Те показват мъже с тъмни очи, кафява кожа, къса къдрава коса, бради и черти на лицето, които биха били отличителни за хората, живеещи в днешния Египет, Палестина и Израел.

По същия начин

през 2015 г. медицинският художник Ричард Нийв използва криминалистични техники, за да реконструира лицето на юдейски мъж чрез изучаване на семитски черепи. Портретът разкрива широко лице, тъмни очи, гъста брада и къса къдрава коса, както и загорял тен, който може да е бил типичен за евреите в района на Галилея. Въпреки че това е само портрет на възрастен мъж, живял по същото време като Исус, тази реконструкция ни дава по-добра представа какви черти може да е имал той.

According to retired medical artist, Richard Neave, who has studied the remains of Middle Eastern Jews in the Galilee area of northern Israel, this is as close as we can come to the face of a man who could be Jesus. pic.twitter.com/zdY7tTwGSo