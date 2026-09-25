Рожден ден днес има единствената народна певица с "Грами"

Рожден ден днес празнува една от най-емблематичните български народни певици Калинка Згурова, известна като „странджанския славей“.

Родена е на 25 септември 1945 г. в село Дебелт, Бургаско. Певческият ѝ талант е открит още в ранна възраст от Сава Попсавов, а първото ѝ голямо признание идва едва 15-годишна на надпяването в село Граматиково.

Професионалната ѝ кариера започва в ансамбъл „Пирин“, преминава през ансамбъл „Загоре“, а от 1973 г. става водеща солистка в Ансамбъла за народни песни на Българското радио (по-късно световноизвестен като „Мистерията на българските гласове“). Създава и вокално трио „Зорница“. Заедно с „Мистерията на българските гласове“ става носителка на престижната американска награда „Грами“, превръщайки се в единствената народна певица с това постижение.

Згурова е записала над 350 песни за фонда на БНР, като голяма част от репертоара си от над 400 песни издирва и съхранява сама. Съпруга е на известния български композитор Стефан Кънев, след чиято смърт основава фондация и школа, подпомагащи млади народни таланти. Носителка е на редица отличия, сред които наградата „Нестинарка“ за цялостно творчество и званието „Почетен гражданин на Бургас“.

Днес празнуват още:

Иван Папазов, председател на Съвета на директорите на ВП Брандс Интернешънъл АД, член на УС на КРИБ

Проф. Анчо Калоянов, фолклорист и писател, почетен професор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Д-р Ваньо Шарков, бивш зам.-министър на здравеопазването

Проф. д-р Димитър Тадаръков, бизнесмен и преподавател в УНСС

Кольо Колев, социолог

О.р. ген. Коста Богацевски, адвокат, бивш главен секретар на МВР

Радостин Стойчев, бивш селекционер на националния отбор по волейбол