Три нови хъба променят България. Страната ни става едновременно технологичен, логистичен и отбранителен център на Балканите и Югоизточна Европа.

България се превръща в дигиталният мозък на региона, стана ясно от срещата на премиера Румен Радев с американския бизнес. Министър-председателят вече не говори за повече чужди инвестиции по принцип, а посочва секторите, в които България иска да ги привлече: големи изчислителни центрове, фабрики за изкуствен интелект, роботика, мехатроника и полупроводници. „Ясно е, че е време в България да дойдат американски инвестиции в областта на фабриките за изкуствен интелект, на дейта центровете с голям капацитет, на роботика, мехатроника, полупроводници. Вече имаме всички предпоставки да реализираме тези вложения“, заяви премиерът пред американския бизнес. И разкри основния коз на България – производството на ток. Според Радев много развити държави вече срещат сериозен проблем - новите центрове чакат с години, за да получат необходимата мощност от електропреносната мрежа. А у нас това става веднага.

България очаква европейско финансиране на гигафабрика за изкуствен интелект, заяви в същото време в Ню Йорк президентът Илияна Йотова по време на срещата си със своя швейцарски колега Ги Пармелен. Двамата обсъдиха развитието на двустранното сътрудничество във високите технологии, инвестициите и науката.

Йотова открои потенциала на България в областта на високите технологии и посочи като пример Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). Тя подчерта и ролята на страната в европейските инициативи за развитие на изчислителната инфраструктура за изкуствен интелект.

Вторият хъб, в който се превръща България, е логистичен. Страната ни става част от Средния коридор. Новината съобщи първо премиерът Радев преди седмица на среща с чешкия бизнес. Той отбеляза стратегическото положение на България като важна предпоставка за развитието на нови съвместни проекти и открои ролята на страната като пресечна точка на транспортни, енергийни и цифрови коридори. След това председателят на ЕС Урсула фон дер Лайън съобщи, че Регионалната среща на върха за 12-милиардния проект в евро ще е догодина в София.

Президентът Илияна Йотова пък подчерта в Ню Йорк стратегическото местоположение на България, което, по думите ѝ, открива възможности в тези сложни геополитически времена. Тя определи страната ни като незаобиколим фактор при изграждането на транспортни и енергийни коридори, сред които открои Средния коридор. Президентът Йотова каза още, че се е срещнала с много големи американски инвеститори, които проявяват интерес към България. Те ще посетят страната ни другия месец, съобщи Йотова.

Новината, че страната ни става и отбранителен център също дойде от Ню Йорк, където се проведе Общото събрание на ООН. В речта си румънският президент Никушор Дан официално обяви, че Румъния и България изграждат съвместен Център за морска сигурност в Черно море. Идеята се подготвя от няколко месеца на ниво министри, но представянето ѝ от трибуната на ООН я превръща в официален дипломатически приоритет.

Хъбът няма да бъде само на едно място. Той ще се управлява съвместно и ще бъде базиран в най-големите стратегически пристанища на двете страни – Варна и Констанца. Центърът цели драстично да подобри наблюдението в Черно море. Двете държави ще обменят разузнавателни данни в реално време, за да следят рисковете от плаващи мини, безпилотни катери и руски дронове. Една от ключовите задачи ще бъде засиленият мониторинг върху т.нар. „сенчест флот“ на Русия – засичането на подозрителни търговски маршрути и танкери, които транспортират руски петрол в нарушение на санкциите. Проектът се изгражда в рамките на новия Стратегически подход на Европейския съюз за Черноморския регион. Двете страни активно настояват за сериозно европейско финансиране за центъра в рамките на следващата финансова рамка.

Никушор Дан използва трибуната на ООН, за да предупреди, че руската заплаха отдавна е излязла извън границите на Украйна и Европа е подложена на хибридна война, саботажи и атаки срещу критична инфраструктура. В този контекст той посочи двата основни щита в Черно море, които България и Румъния изграждат заедно: новия съвместен Център за морска сигурност и вече действащата Противоминна група, в която участва и Турция, за прочистване на водите от морски мини.