Стартира Adria News Network - независим медиен бранд за Югоизточна Европа
ANN въвежда редакционни защити за телевизионни, печатни и дигитални медии
Следете всички новини, анализи и коментари за Югоизточна Европа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
ANN въвежда редакционни защити за телевизионни, печатни и дигитални медии
Новото трасе е в основата на разширяването на инфраструктурата на United Fiber в региона
Банката демонстрира силно вътрешно генериране на капитал и капитализиране на печалбата
Гиги има повече от 15 години управленски опит на пазарите на недвижими имоти в ЦИЕ
Дигитализацията е насилствен политически процес, за нея е нужна управленска воля, заяви зам.председателят на Националния борд по туризъм
TBI Bank, една от най-бързоразвиващите се „phygital“ банки в Югоизточна Европа
Министри на културата от Югоизточна Европа се събраха на среща в София
„Общата комисия към Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа единодушно подкрепи идеята на България да се създаде мре...
Международна конференция събира на едно място членове на Европейския парламент, създатели на политики, граждански организации, представители от медиит...
Разглеждаме страните от региона на Средиземноморието и в частност Израел като потенциални доставчици на газ за България и региона на Югоизточна Европа...
Европейският съюз и НАТО трябва да разглеждат региона на Югоизточна Европа не като периферия, а като център на геополитически интереси и политики. Тов...
Регионът на Югоизточна Европа има днес значителни шансове да разгърне и реализира големия си потенциал. Големите икономики ще разпознаят тази историче...