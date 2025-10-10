Терзиев залага на „Софекострой“ и турска фирма за сметоизвозването

При кризата със сметоизвозването в столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“ кметът на София Васил Терзиев продължава да защитава позицията си срещу високите оферти на частните фирми.

Тази сутрин пред Нова телевизия той настоя, че няма да подпише договор, който според него не отговаря на икономическата логика и интересите на гражданите. В същото време обаче предстоящият договор с турска компания, намеците за картелиране и неяснотите около контрола на общината пораждат повече въпроси, отколкото отговори.

Отказът да се плати повече и обещанията за „нормализация“

„Няма да подпиша необосновано висока цена за извозване на отпадъци“, заяви Васил Терзиев. По думите му изчислената прогнозна стойност от 166 лева на тон включва „норма на печалба, инвестиции и нормален период за изплащане“. Според кмета именно тази сума отговаря на реалните пазарни параметри. „Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване, защото отговаря на нашата прогнозна цена“, каза той.

Терзиев посочи, че целта е общинското дружество „Софекострой“ да поеме районите „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“. „Желанието е „Софекострой“ сами да чистят там — до няколко месеца може да се изгради“, уточни той. Кметът заяви, че фокусът е върху възстановяване на нормалното сметоизвозване в проблемните зони в рамките на следващите седмици.

„Близо сме до нормализация. В средата на следващата седмица ще имаме необходимите техника и организация, за да преминем към нормално сметосъбиране. Опасност от нова криза винаги има, но работим за избягването ѝ, като сключим нужните договори“, коментира Терзиев.

Той допълни, че в момента на терен в двата района работят между пет и шест камиона, като броят им трябва да достигне 10 в следващите дни. „Необходими са между 12 и 14 камиона, за да се осигури нормално сметосъбиране. В момента се извозват около 60–70% от отпадъците“, заяви кметът, уверявайки, че общината разполага с допълнителна техника и контейнери.

Контрол, конкуренция и съмнения за картелиране

Васил Терзиев подчерта, че Столична община има контрол върху честотата и качеството на почистването, както и механизма за санкции. „Наша работа е да имаме конкурентна процедура с повече от един кандидат и да защитаваме интересите на общината и гражданите“, каза той.

Кметът обаче прехвърли отговорността за евентуални задкулисни споразумения на други институции: „Нямаме контрол върху това кой как се е разбрал с някого зад кулисите или дали ще пали камиона. КЗК може да провери документацията, ако се поинтересува - данните са публични.“

Липсата на пределна цена, призна Терзиев, прави по-лесно обжалването на обществените поръчки. В този контекст кметът призна, че турската фирма, с която се очаква договор, е обект на спорове. „Знам, че лицензът ѝ е бил отнет заради пропуски от страна на МОСВ. Единственият ми проблем е някой да иска да вземе 420 лева на тон отпадъци, което е необосновано и не води до по-добра услуга“, коментира той, но без да назове конкретни имена.

София между кризата и експеримента с „общински модел“

След отказа на Терзиев да подпише договор на цена от 420 лева за тон, кварталите „Люлин“ и „Красно село“ останаха без сметоизвозване, а Столичната община обяви кризисен режим от 5 до 19 октомври. Временното решение бе почистването да се извършва със собствени ресурси и по-рядка честота. Включиха се и доброволци, дори и лишени от свобода, за да се овладее ситуацията.

На 9 октомври Общинският съвет одобри финансиране от 9 милиона лева за „Софекострой“ с цел закупуване на техника за обслужване на районите „Красно село“ и „Люлин“. Терзиев представи това като първа стъпка към устойчив общински модел, който според него ще гарантира „по-ниски разходи и по-добър контрол“.

Въпреки това остава въпросът дали София не преминава от едно временно решение към друго. Проблемът с боклука изглежда овладян на думи, но столицата все още чака доказателства, че новият модел може да издържи изпитанието на реалността — без импровизации и без нови кризи в кварталите.

