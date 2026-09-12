Парламентът решава кой поема НЗОК. Двама участват в битката
Депутатите ще избират и подуправител на касата, а след това идват „Хемус“ и нови промени в закона за еврото
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Депутатите ще избират и подуправител на касата, а след това идват „Хемус“ и нови промени в закона за еврото
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