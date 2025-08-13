Ливърпул договори много важен трансфер

Ливърпул е на крачка да привлече в редиците си един от най-талантливите италиански бранители в лицето на Джовани Леони от Парма, твърди Николо Шира.
Сделката ще бъде на стойност 35 милиона евро, като „дуковете“ ще получат и 10% от бъдеща продажба.
Единствената въпросителна е свързана с бъдещето на бранителя за новия сезон, като италианците са пожелали той да остане под наем в тима за кампанията.
Остава да се види обаче каква ще бъде крайната дума на Арне Слот или той ще иска да разчита на 18-годишния футболист за идната кампания.
Защитникът е национал на Италия до 19 години и е сочен за бъдещето на италианския футбол.
