Нов бизнесмен в играта. Спасява наш знаков клуб

Български бизнесмен ще бъде новият собственик на Пирин Благоевград, съобщава „Мач Телеграф“.

Неговото име се пази в тайна, но става дума за сериозен човек, който ще има за цел да запази професионалния статут на „орлетата“. Към момента те заемат 7-а позиция във Втора лига с 24 точки, като са на цели 11 от зоната на изпадащите.

В Благоевград обаче почти не останаха опитни играчи, като голям брой футболисти разтрогнаха по взаимно съгласие. Това означава, че новата власт ще трябва да прави и експресна селекция, защото с останалите играчи и юноши трудно ще бъдат постигнати целите.

Това, че Пирин ще има нов собственик, не означава, че на стадион „Христо Ботев“ ще потекат пари от реки. Истината е, че ще има финансова стабилност, но в рамки.

