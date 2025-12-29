Ливърпул с изненадващ обрат за топ трансфер през зимата

Ръководството на Борнемут очаква сериозен интерес от Ливърпул към нападателя Антоан Семеньо, което може да предизвика неочакван обрат в борбата за подписа на силно желания футболист.

По всичко личи, че ганайският национал ще напусне Борнемут през януарския трансферен прозорец, а цената му е фиксирана от освобождаваща клауза в размер на 65 милиона паунда.

До момента Манчестър Сити се считаха за фаворит, като самият Семеньо е изразил предпочитание към тима на Пеп Гуардиола. "Гражданите", които демонстрират впечатляваща форма с осем поредни победи във всички турнири, са нетърпеливи да финализират сделката още при отварянето на трансферния прозорец, за да подсилят борбата си за титлата.

Въпреки ясната ситуация, трансферният пазар е на път да стане свидетел на голям обрат. Въпреки че Ливърпул отдавна са сред почитателите на Семеньо, който има 9 гола във Висшата лига този сезон, досега не бяха показвали склонност да се конкурират директно с Ман Сити за подписа му.

Според последните информации, спортният директор на "мърсисайдци" Ричард Хюз обмисля да се насочи отново към бившия си клуб.

Ако преговорите навлязат в сериозна фаза, Антоан Семеньо ще бъде изправен пред трудно решение за своето бъдеще, избирайки между няколко от най-големите клубове в Англия.

