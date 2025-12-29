ЦСКА удря по Левски с нова трансферна бомба

ЦСКА подготвя трансферна бомба, прицелвайки се в звездата на Славия Исак Соле, научи ексклузивно БЛИЦ.

24-годишният халф изигра много силна есен с белия екип, а преди това блестеше и при Станимир Стоилов в Гьозтепе, но тежка контузия спря прогреса му на турска земя.



Роденият във Франция национал на ЦАР е в трансферните планове и на Левски.

"Сините" даже първи са отправили оферта, но последните информации гласят, че ЦСКА вероятно ще ги изпревари за подписа на Соле.

