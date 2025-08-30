Голям проблем със заплатите преди еврото

Заплатите няма да бъдат изписвани едновременно в лева и в евро преди официалното въвеждане на новата валута.

Това уточниха синдикални експерти пред БНР след десетки запитвания на работници, обезпокоени дали ще виждат сумите си в две валути.

Законът за въвеждането на еврото не предвижда двойно обозначаване при възнагражденията. След 1 януари фишовете ще показват единствено стойността в евро.

Старите договори остават в сила

Прехвърлянето към еврото няма да изисква подписването на нови трудови договори. Всички съществуващи договори ще продължат да действат, като сумите в тях ще бъдат автоматично преобразувани по официалния курс. Работодателите нямат право едностранно да променят или прекратяват договори заради валутната промяна, освен ако това не е било предварително уговорено със служителя.

Как ще изглежда превалутирането

Сумите ще се преизчисляват до най-близкия евроцент, като третата цифра след десетичната запетая ще определя дали закръгляването ще е нагоре или надолу. От КНСБ дадоха пример: заплата от 2000 лева ще бъде изписана като 1022 евро и 59 евроцента. От синдиката призовават служителите да следят внимателно процеса, за да няма злоупотреби или технически грешки при изчисленията.

Съветът на синдикатите: пазете договора си

За да бъдат защитени правата на работещите, от КНСБ отново напомнят колко е важно всеки служител да разполага със свой екземпляр от подписания трудов договор. Консултантът по правни въпроси Чавдар Христов посочи кои елементи задължително трябва да присъстват – данни за работника и работодателя, длъжността, срокът на договора, основната заплата и допълнителните възнаграждения, броят на отпуските и работното време. Именно този документ е най-силната гаранция за правата на служителите при прехода към новата валута.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com