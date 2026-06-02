Спорт

Ливърпул договори новия мениджър

Нещата ске развиват изключително бързо

Ливърпул договори новия мениджър
02 юни 26 | 13:07
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Стандарт Новини

Голяма рокада се пече в английската Висша лига. Испанският специалист Андони Ираола е гласен за нов мениджър на Ливърпул, съобщава Фабрицио Романо.

Според авторитетния инсайдър, английският гранд вече е постигнал принципно споразумение с 43-годишния тактик, който ще заеме поста на старши треньор. На "Анфийлд" испанецът ще има задачата да замени нидерландеца Арне Слот.

Информацията сочи, че преговорите между двете страни са се развили изключително бързо и са отбелязали сериозен напредък в рамките на последните 48 часа.

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