Нови договори за работа! Социалното министерство проговори

Работодатели, които не членуват в организации, вече ще могат да се присъединяват към колективни трудови договори (КТД) на браншово или отраслово равнище. Това предвиждат предложените от социалното министерство промени в Кодекса на труда.

Целта е да се разшири обхватът на трудовите права и заетите в микро- и малките предприятия също да се възползват от по-добри условия на труд. За да стане това възможно, е необходимо общо съгласие между страните по договора.

По-широк достъп и по-добър контрол

С промените Главната инспекция по труда ще получи правомощия да дава предписания към работодатели, които не спазват сключени браншови или отраслови договори – по искане на работник и преди дело в съда.

Всички сключени КТД ще се публикуват в интернет, за да бъдат достъпни за служители и работодатели. Така всеки ще знае какви права му дава договорът и към кои фирми се прилага.

По-активен социален диалог

Въвежда се и изискване синдикати и работодателски организации да насърчават своите членове да участват в колективното договаряне, ако искат да бъдат признати за представителни на национално ниво.

Отлив и надежда

В последните 15 години в България броят на действащите КТД е намалял с близо 30%. Това се дължи най-вече на бума на малки фирми, при които синдикалното представителство е по-трудно. През 2011 г. са били в сила над 2000 договора на ниво предприятие, а към 2024 г. – под 1500.

Добрата новина е, че през 2024 г. за първи път от десетилетие се наблюдава ръст на сключените договори – близо 900, от които над 800 са на ниво предприятие, а 83 – на ниво община.

Какво следва?

Ако промените бъдат приети, ще се създадат по-ясни и достъпни правила, повече работещи ще получат защита, а бизнесът ще има по-голяма гъвкавост да се включва в добри практики – дори без задължително членство в организации. Това е още една стъпка към по-силен социален диалог и по-добри трудови условия в България.

