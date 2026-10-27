Рожден ден днес има изтъкнат композитор

Рожден ден днес има проф. Атанас Атанасов, утвърден български композитор, пианист, чембелист, органист и музикален педагог. Носител е на редица национални и международни отличия от конкурси за пиано и композиция, както и на награди от Съюза на българските композитори (включително наградата „Златно петолиние“). "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и дълголетие.

Днес празнуват още:

Д-р Радослав Петков, началник отделение по образна диагностика в УМБАЛ „Софиямед“

Ивайло Кутов, политолог

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Луизабел Николова, актриса

Станислав Дончев – Стамбата, режисьор

Христо Захариев, баскетболист