Борисов изненадан от нападките на Радев. Говорили преди дни

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази изненадата си от атаката на премиера Румен Радев срещу него и лидера на ДПС Делян Пеевски, защото само преди няколко дни са се чули и не бил забелязал подобно негативно отношение.

"Не мисля, че Министерският съвет е партийна централа. Премиерът има две основни задачи - да осигури сигурността на страната и да овладее цените", коментира Борисов по повод думите на премиера Румен Радев, че Делян Пеевски и Бойко Борисов "губят контрол върху финансовите потоци".

"Учудвам се от всички тези негови думи, защото само преди няколко дни разговаряхме по телефона, бяхме заедно на консултативен съвет и не съм забелязал такова отношение", заяви още той.

По думите му вчерашният протест е предизвикал подобна реакция на Радев и "се търси една подходяща дъвка Борисов - Пеевски".

"С колегата Пеевски не съм се чувал от месеци, камо ли да се виждам, за да ни слагат в един пакет", коментира Бойко Борисов.