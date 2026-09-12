Драма в София. Летят пожарни и линейки
Инцидентът е от атзи сутрин
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Инцидентът е от атзи сутрин
Причината е битов скандал
Въпросните задачи са свързани с трупане на лайкове от различни профили или оставяне на отзиви
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС представи отчет за дейността си през 2023 г.
Събитието е на 24 март в Книжен център „Гринуич“
„Разкриваме убийства“ е динамичен, заплетен и забавен роман, който попада в рамката на криминалния жанр, но внася пъстрота и хумор
Кити Ъндърхей отново е тук, за да се заеме с поредния случай на убийство
Съобщенията се изпращат от Jessica, Haley и др.
Ще държи феновете под напрежение до последната секунда
С това "дебютира" в крими средите
Откраднати са 895 лева
Кървави признания, масови протести в Лозен
Причината за побоя е момиче
Инспектори, оперативни служители и местни полицаи по график ще посещават селата
Ето какво съобщават от МВР
Задържан е съпругът ѝ, с когото били разделени от известно време
Водач на 77-годишна възраст не спира на пътен знак "Стоп"
Случаят се разследва от Районното управление в Бяла
Извършителят е заловен
Разследването започва през 2020 г.