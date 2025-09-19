Крими

Зверско убийство в София. Има задържани

Причината е битов скандал

19 сеп 25 | 11:53
Мира Иванова

Мъж е бил убит в София вчера. Престъплението е станало в столичния квартал "Борово". 

След бързата реакция на криминалистите от СДВР и колегите им от 6-о РУ са задържани двама познати на убития. По първоначални данни става въпрос за битов конфликт. 

По време на скандала е последвала жестока саморазправа. В окото на жертвата е бил забит остър предмет с огромна сила. Ударът е бил толкова брутален, че е изкарал очната ябълка от орбитата и е пронизал мозъка, което е довело до смъртта на мъжа.

Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура. 

Мира Иванова

