Зверско убийство в София. Има задържани

Мъж е бил убит в София вчера. Престъплението е станало в столичния квартал "Борово".

След бързата реакция на криминалистите от СДВР и колегите им от 6-о РУ са задържани двама познати на убития. По първоначални данни става въпрос за битов конфликт.

По време на скандала е последвала жестока саморазправа. В окото на жертвата е бил забит остър предмет с огромна сила. Ударът е бил толкова брутален, че е изкарал очната ябълка от орбитата и е пронизал мозъка, което е довело до смъртта на мъжа.

Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.

