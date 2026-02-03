Двама от хижата край „Петрохан" избягали към Бургас (обновена)

Продължава разследването на полицията и прокуратурата за смъртта на трима души в хижа край прохода „Петрохан”.

Цяла нощ е продължила работата по тежкото криминално престъпление до бившата хижа “Петрохан”. Припомняме, че в понеделник по обед там бяха намерени телата на трима мъже,. В разследването на смъртта им са включени най-опитните криминалисти на полицията.

В неделя вечерта живеещи в района са чули изстрели, а в понеделник преди обяд е подаден сигнал на телефон 112 за пожар и няколко тела. Той е подаден от майката на единия от мъжете, с когото тя не е успявала да се свърже.

Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ. Назначени са аутопсии на телата.

Полицията и прокуратура остават лаконични, като потвърдиха само, че са открити. Все още не е ясно дали по тях има огнестрелни рани, какво е оръжието на престъплението, както и какви са мотивите за случилото се. Според неофициални данни, тримата са простреляни, а един от тях се е обадил на майка си и е намекнал какво ще се случи.

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство.

Кметът на село Гинци Георги Тодоров, в чиято територия попада хижата, разказа, че е бил на място още в началото на операцията. По думите му първи в района са влезли служители на ДАНС, последвани от криминалисти от София, Областната дирекция на МВР, полицията в Годеч и екипи на пожарната.

"Открити бяха три тела, простреляни в областта на главата. Намерени са огнестрелни оръжия - три пистолета и една карабина, както и голямо количество гилзи", разказа Тодоров пред NOVA. Той уточни, че причината за смъртта и последователността на събитията тепърва ще бъдат установени от експертите.

По думите на кмета мъжете са живеели постоянно в хижата.

Общо там са пребивавали между осем и десет души, но засега са намерени само трима. Според Тодоров има други лица, които се издирват. Проверяват се данни за един или двама души, за които се твърди, че са напуснали района и са се насочили към Бургас. Те се смятат за съдружници на загиналите.

Кметът лично е разпознал жертвите, тъй като е имал предишни контакти с тях. По думите му единият от загиналите е бил основният отговорник на обекта и е представян като собственик на хижата. Той е бил човекът, който е подписвал документи при проверки от институции и е контактувал с представители на различни министерства.

Друг от убитите е бил познат на кмета по физиономия, като го е срещал по-рядко.

Третият мъж не е бил разпознат от него, тъй като тялото му е било силно обгоряло и в положение, което не е позволило идентификация на място.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com