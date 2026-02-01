Кошмар в софийски парк. Почерня от полиция

Труп на мъж без документи за самоличност бе открит тази сутрин в района на "Северния парк" в столичния квартал "Надежда", съобщава GlasNews.bg, позовавайки се на свои източници.

Според първоначалната информация, тялото вероятно е било на мястото от значително време, тъй като е започнало да се разлага.

Случаен минувач усетил силна неприятна миризма и след като проследил източника ѝ, открил трупа и подал сигнал на полицията.

На място веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ.

Районът е отцепен за извършване на първоначален оглед, а експерти по съдебна медицина ще установят причината за смъртта и приблизителния период на починалия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com