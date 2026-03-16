Кошмарът в Бургас! Проговори близък на самоубилия се футболен бос

Телохранителят на бизнесмена и футболен бос Христо Бургазлиев, който сложи край на живота си по демонстративен начин в центъра на Бургас, проговори пред Флагман.бг.

Стоян Тодоров каза, че работи с чейнджаджията от 27 години. Оттогава двамата са неразделни, но имали ясно разграничени правила за работа.

„Работих при него. Моята работа не беше свързана с парите. Аз ходех по банки, при колегите нещо да ида да свърша. Той си беше касиерът, той си беше собственикът. От 27 години работим заедно.

Колата му е тук от сутринта. Точно половин час преди да затвори бюрото, ме освободи от работа. Каза ми: Ако искаш си тръгвай, гледаш, че няма работа.

Беше спокоен, абсолютно всичко си беше нормално“, заяви Тодоров.

„Нямаше никакви притеснения. Всеки ден е нормален, особено след като и еврото влезе като национална валута“, коментира телохранителят.

На въпрос дали Бургазлиев, който е шеф на ФК Поморие, дължал пари и не е можел да ги върне, телохранителят заяви: „Мисля, че не“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com