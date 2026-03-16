Заплита ли се мистерия? Официална версия за загиналия футболен бос

Според официално изявление на окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев, водещата версия за смъртта на Христо Бургазлиев остава самопрострелване със законно притежаваното му оръжие - пистолет марка "Зиг Зауер" P 26. Въпреки първоначалните съмнения и неофициалните сигнали за конфликти в района, събраните до момента доказателства сочат към фатално решение, взето от самия 57-годишен помориец. Разследващите органи продължават работата по случая, като се проверяват всички обстоятелства около инцидента на улица "Поп Георги", включително и балистичните експертизи на куршума, попаднал в близкия търговски обект.

Паралелно с процесуалните действия се появи непотвърдена информация, според която мотивът за трагичния акт може да е свързан с натрупани значителни финансови задължения. Твърди се, че Бургазлиев е имал дългове към множество лица, което вероятно е оказало силен психологически натиск върху него в дните преди фаталния край. "ЕраНова" съобщава, че Христо Бургазлиев е запазил собствеността си върху обменното бюро в центъра на Бургас след подялба на общия бизнес със съдружника си Николай Андреев – Доктора, при която обаче Доктора е спечелил по-голямата част от разпределянето на съвместните им фирми "Файн".



Към момента прокуратурата и полицията не са излезли с официално потвърждение на тези лични мотиви, като се фокусират върху финализирането на огледите и разпитите на свидетели, за да изключат категорично версията за чужда намеса.

