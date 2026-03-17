Майката на Николай Златков направи потресаващи снимки

Майката на убития край връх Околчица Николай Златков – Ралица Асенова, отправи емоционално послание до медиите и обществото, в което разказва за видяното при последния ѝ оглед на тялото на сина ѝ преди погребението.

По думите ѝ тя е решила сама да отиде в погребалната агенция, за да види тялото на Николай Златков и описаните в епикризата наранявания.

„Ден преди синът ми Николай Златков да бъде погребан отидох да видя най-сетне тялото му в погребалната агенция, в която се намираше. Не беше никак леко, но с действията на неговия баща не ми оставаше никакъв друг избор освен сама да се изправя и да видя охлузванията, които са описани в епикризата. Настоях да ми бъдат показани“, пише Асенова.

Тя твърди, че видяното от нея е много по-сериозно от описаното в медицинските документи.

„Това не бяха просто охлузвания, а сериозни рани, особено на единия крак. Раната е голяма, има свалена кожа и дори изглежда като че има следи от нагряване при получаването ѝ. Според експертизата очаквах да видя охлузвания, които са в следствие на пренасянето на трупа на сина ми. Това, което видях, е много повече от охлузване – това са сериозни рани със свалена кожа“, посочва тя.

Асенова допълва, че е направила снимки на нараняванията.

„Събрах сили и направих снимки. Снимките са разпространени на различни места, включително и при няколко адвоката“, пише майката.

В обръщението си тя призовава за независима експертиза и настоява специалист да извърши допълнителен оглед.

„Обръщам се към обществото и професионалната общност с молба патолог с име, професионална чест и достойнство да се съгласи да извърши поне независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за което майка му настоява“, заявява Ралица Асенова.

„Това, което аз видях със собствените си очи, не може и не бива да остава единственото свидетелство“, добавя тя.

Припомняме, че тялото на 22-годишния Николай Златков бе намерено преди повече от месец в кемпер край вр. Околчица, заедно с телата на Ивайло Калушев и Александър Макулев. Основната версия, по която полицията работи досега е, че Иво Калушев е застрелял Ники и Александър и след това се е самоубил.

Телата на тримата бяха намерени седмица, след като бяха открити други три тела – на трима мъже от групата на Калушев – Ивайло, Дечо и Пламен, също самоубили се, според полицията. Близките на всички загинали не вярват на версията за убийство и самоубийство.

