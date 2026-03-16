Приятел на футболния бос с версия за самоубийството

Не е изключено Христо Бургазлиев да е посегнал на живота си поради финансови трудности. Те били свързани със строителния му бизнес, а не с чейндж бюрото.

Той имал съдружник от Поморие, с който управляват съвместни фирми в строителния сектор и реализират няколко жилищни проекта и инвестираха в земя. Не съм запознат в детайли с нещата, но май там нещо се обърка, твърди приятел на Бургазлиев.

„Вече пет години той се опитваше да се справи. Беше доверчив и честен човек, но се оказа в затруднено финансово положение. Единственото, което успя да запази, бе чейндж бюрото в Бургас, но доходите от него изглежда не са били достатъчни, за да изплати задълженията си“, твърди той.



От Флагман.бг опитаха да се свържат с бившия съдружник на Христо Бургазлиев – Николай Андреев – Доктора, за да се чуе неговия коментар относно трагичния инцидент. Той обаче каза само: „Не ме интересува“ и затвори телефона си.

Тялото на Христо Бургазлиев бе извадено от лимузината му около 18:30 ч. и бе транспортирано до моргата за аутопсия. Разследващите органи посочват, че няма съмнения относно това, че става въпрос за самоубийство. Не са открити пари в автомобила, освен личните му, както и беше потвърдено от неговия охранител - Стоян Тодоров.



Самият Тодоров е доста заможен и няма съмнение, че би могъл да е замесен. Той не е бил наблизо. Не се е намирал на предната дясна седалка в автомобила до него, когато е проехтял изстрелът. Така твърди самият Тодоров. Наоколо мястото е оживено и има достатъчно видеокамери, които могат да докажат това. Криминалистите от Първо РУ вече са иззели записите от околните сгради.

