Убиецът на малката Никол почти преряза гърлото на друго момиче!

Иван Илиев, който през 2017 година, брутално уби 11-годишната Никол в асансьора на блок 108 в бургаския ж.к.“Меден рудник“, е арестуван за опита за убийство на 25-годишна жена, съобщава "Блиц".

Днес от полицията в Бургас съобщиха, че в 23.27 часа в Шокова зала на УМБАЛ-Бургас е приета млада дама, която е с множество прободни рани и с опасност за живота. Пред полицаите, минути след случилото се тя обяснила, че е нападната от мъж, който живеел в емблематичната бургаска сграда - Небостъргача.

Отивайки на място, служители на Четвърто РУ Бургас заварват Иван Илиев (23 години), когото голяма част от полицаите в Четвърто РУ Бургас добре познават заради бруталната история от 2017 година, да чисти локвите от кръв в жилището, съобщава "Флагман". Той незабавно е арестуван, а разследващите установяват, че малко след 22 часа Иван и момичето имали сексуални отношения, впоследствие се скарали и той взел кухненския нож, с острие от 10-12 см. Наръгал я първо във врата, а прорезната рана била почти идентична с тази, с която преди 9 години умъртви Никол. Пробождането било много близко до самата артерия и само чудо е спасило жената от сигурна смърт. Тя все пак започнала да се бори с него, избутала го от себе си, дори успяла да нанесе няколко удара с ножа, но съвсем леки. След което побягнала надолу и помолила неизвестен мъж да я закара до Спешното отделение на УМБАЛ Бургас.

Иван е с наложена 24-часова полицейска мярка. Случаят е докладван на прокуратурата и се чака реакция от държавното обвинение.

Разследващи казаха, че имало достатъчно доказателства, за да се повдигне най-тежкото обвинение – по чл. 115, което ще прати психопата за дълго зад решетките. Може би до края на дните му.

В последната година в бургаската медия са получени десетки сигнали от живущи в района на Небостъргача в бургаския ж.к. "Меден рудник", които се притеснявали от присъствието на убиеца около техните жилища. Иван Илиев бе осъден само на 8 години затвор за убийството на Никол, тъй като беше непълнолетен, а българското законодателство е твърде либерално, когато става дума за престъпления, извършени от лица под 18 години. Впоследствие ВКС дори намали присъдата му на 6 години.

В крайна сметка, след пет години в затворническото общежитие в Бойчиновци, Иван излезе на свобода – на 24 ноември 2022 година. Оттогава е навън и живее сам – по квартири и работи ниско квалифицирана работа, за да оцелява. В същото време родителите на Никол не могат да преодолеят загубата на детето си, което бе брутално заклано от Иван, тогава едва на 15 години.

Припомняме, че фаталната трагедия се стигна, след като Иван и Никол са се уговорили в интернет да се качат на покрива на блок 108, за да пушат наргиле. Разследващите бяха категорични, че Иван е имал сексуални намерения, но Никол го е отхвърлила в асансьора и се подиграла с него, което е провокирало агресията му.

С един замах Иван е прерязал вътрешната сънна артерия и е причинил силна кръвозагуба и остра анемия, довела до смъртта на Никол. Тя е останала в съзнание след пробождането, била е затворена в кабината на асансьора, викала е за помощ. Осъзнавала е неизбежността на смъртта си, изживявала е тежки предсмъртни мъки, припомня "Блиц".



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com