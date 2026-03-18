Шок! Как са запушили устата на Бизюрев в Цалапица

Обвиненият за смъртта на Митко от Цалапица Рангел Бизюрев поиска пред ВКС да му бъде намалена 17-годишната присъда. Той обясни, че не е искал младежът да умре и че не той е нанесъл фаталния удар. „Аз съм левичар, а ударите са от десничар”, призна подсъдимият, предаде репортер на Lupa.bg.

Както е известно, Рангел Бизюрев подсъдими бяха близнаците Борислав и Валентин Динкови. И двамата са тренирали бокс. Борислав е признал пред съкилийник, че именно той е нанесъл фаталните удари в лицето на Митко от Цалапица и се гордеел с постъпката си.

Затворникът, пред когото Борислав е бил направил самопризнания, е бил разпитван в съда при закрити врата над два часа и е потвърдил думите си, че Борислав се е хвалил, че той е нанесъл тежките и смъртоносни удари в носа на Митко, разказа пред Lupa.bg майката на мъртвото момче Атанаска Бакалова.

Тайният свидетел е поискал да се сложат в затвора записващи устройства, за да бъдат документирани разговорите им, обаче молбата му не е била приета.

Криминалният психолог Тодор Тодоров констатира в направената от него експертиза, която не е била взета под внимание, че показанията на тримата замесени в престъплението, са лъжовни. Става въпрос за шамарите, които Борислав Динков е удрял на Митко след побоя, за да го свести.

Близнаците Динкови не получиха наказание за убийство, а за укривателство. Прецедент е, че делото бе разделено на две, което даде възможност да бъдат наказани с по 4 години и 4 години и 6 месеца затвор.

Митко издъхна на 20 юли 2023 г. след задушаване с кръв в следствие на удари тип ъпъркът и счупване на носа. Експерти казаха, че такива удари могат да бъдат направени само от професионален боксьор. След като е бил убит момчето е било заровено на сметището край селото. Тогава близнаците Динкови бяха изпратени на море от родителите си, надявайки се, че ще им се размине. Благодарение на разследването, предизвикано от майката на умъртвеното момче, те бяха арестувани. По-късно избягалият в чужбина Рангел също бе намерен и екстрадиран у нас.

По непотвърдена информация той е взел 30 000 лв. от родителите на братята, за да мълчи.

Майката на убитото момче Атанаска Бакалова поиска делото да се върне за ново разглеждане, защото фактите и доказателствата сочат, че Рангел Бизюрев е имал съучастници. До 2-3 месеца ВКС ще трябва да се произнесе по нейните искания.

